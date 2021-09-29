Lüks otellerin sitelerini kopyalayıp, 300 bin TL'lik sahte rezervasyon yaptılar

Aydın Didim'de lüks otellerin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılar, kendilerine ulaşan turistleri yaptıkları rezervasyonlarla dolandırdı. Dolandırıcıların, bölgede hizmet veren sadece bir otelin kopya sitesi üzerinden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Didim’de, faaliyet gösteren lüks otellerin web sitesini kopyalayan dolandırıcılar, kendilerine ulaşan tatilcileri yaptıkları rezervasyonlarla dolandırdı. Dolandırılan yurttaşlar savcılığa suç duyurusunda bulundu. İnternet siteleri kopyalanan lüks otel sahipleri tarafından yapılan şikayetler üzerine dolandırıcıların açtıkları siteler kapatıldı.

30 aile dolandırıldı

Turizmci Burak Karakaya, otele geldiklerinde dolandırıldığını öğrenen tatilcilerin büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Rezervasyon yaptırdığını sanan 30 ailenin dolandırıcıların tuzağına düştüğünü söyleyen Karakaya, "Bu yıl bize bu yöntemle dolandırılan 30 aile geldi. Tatil için yatırdıkları ücretleri ortalama 10 bin liradan hesapladığımız zaman 300 bin lira kadar dolandırıldıkları ortaya çıkıyor.

Otele giriş yapmak istediklerinde dolandırıldıklarını anlayınca çok üzüldüler. İnsanların bütün yıl çalışıp kazandığı parayı bu şekilde kaybetmeleri bizi de çok üzüyor. Ancak elimizden hiçbir şey gelmiyor. Sadece izinsiz bir şekilde ismimizi kullandıkları için web sitelerini şikayet ederek kapattırdık. İsmimizi kullanarak açtıkları kopya web sitelerini şikayet ettikçe bunu yapan şahıslar daha fazla site açmaya başladı. Tatil yapacak kişiler, rezervasyon yaptırmayı düşündükleri otelleri çok iyi araştırmalı. Sadece karşılarına ilk çıkan siteye değil, diğer sitelere de bakmalılar. Seyahat acentesinin sayfasına da bakabilirler. Sahte olan ile gerçek olanı mutlaka anlayacaklardır. Bu az bir rakam değil. Bu nedenle tatil yapmak isteyen tüm vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.



