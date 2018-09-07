Lüks motoryat alevlere teslim olup, battı (2)- Yeniden

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde 20 metrelik lüks motoryat, alev alev yanarak battı. Yangın, cep telefonu ile görüntülendi.

Göcek açıklarına \'Luckky\' isimli motoryat ile tura çıkan 12 kişilik arkadaş grubu, bugün saat 16.00 sıralarında, Göbün Koyu\'na demirledi. Motoryatta bulunanlar indikten bir süre sonra, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Turistlerin gözü önünde alev alev yanan motoryat, yakındaki başka bir tekneyle çekilerek kıyıdan uzaklaştırıldı. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede sardığı motoryata, Fethiye Sahil Güvenlik 65 Bot Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale etti. Hızla yayılan yangın güçlükle söndürüldü. Daha sonra su alan motoryat, battı. Motoryatın yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yangın anı, tatilciler cep telefonlarıyla görüntülendi.



FOTOĞRAFLI