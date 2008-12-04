Lüks kozmetiklerle cildiniz pırıl pırıl olsun

Havyar içeren kremleri, elde edilmesi en zor yosunlarla formüle edilen losyonları, kıymetli termal sulardan yapılan serumları duymuştuk, evet...Ancak son günlerde kozmetik dünyasında olanlar, herkese “lüksün sınırı nerede?” sorusunu sorduracak cinsten. Kremlerin içinde artık altından, safire pek çok değerli maden ve taş yer alıyor. Aslında bunun tek sebebi snobluk değil elbette, cilt bakım uzmanlarının verdiği bilgiye göre, mineraller, değerli maden ve taşlar kullanılarak formüle edilen kozmetikler zengin formülleriyle cildi renklendirmekle kalmıyor aynı zamanda koruyor ve kesinlikle alerjiye neden olmuyor.Çok özel teknikler sayesinde, molekül haline getirilen ve sıvılaştırılan taş ve metaller, böylece cildin alt tabakalarına kadar iletilebiliyor. Mikropartiküller halinde bulunan bu aktif maddelerin önemli bir özelliği de ışığı mükemmel bir şekilde yansıtmaları ve aynı zamanda ciltteki kan dolaşımını hızlandırmaları.Kozmetik firması Gemology’nin kurucusu Chrystelle Lannoy, “Değerli taş ve metaller kullanılarak formüle edilmiş cilt bakım ürünleri, fizyolojik reaksiyonlar sırasında katalizör gibi hareket eder ve cildin yaşlanma sürecini yavaşlatır” diyor. Chrystelle Lannoy’un verdiği diğer bir bilgi de, değerli taşların karmaşık oligo-elementlerin birleşiminden oluştuğu ve kuvvetli bir sinerjiye sahip oldukları. Yeşim, kuvars, yakut ve zümrüt... Acaba bu taşlar kullanılarak üretilen kremler ve serumlar cilt bakımında lüksü hangi noktaya kadar taşıyacak?Altın: Enerji veren ve serbest radikallerin zararlarını önleyen altın, cilt için gerçek bir gençlik kaynağı. Helena Rubinstein’ın Gold Future Eye Reviver isimli göz kremi, La Prairie’nin Cellular Radiance Concentrate Pure Gold isimli serumu, Guerlain’in L’Or Base de Teint makyaj ve Id Bare Minerals’ın 24 ayar altın içeren pudrası altınlı bakım ürünlerinden.Safir ve yakut: İkisi de cildin kolajen sentezini hızlandırıp daha dolgun ve genç bir görünüm almasına katkıda bulunuyor. Hormeta’nın Serum Feminissime isimli ürününde bulunuyorlar.Yeşim:Bileşiminde bulunan sodyum, cilt hücrelerinin nem dengesini kurmasına yardımcı oluyor. Gemology’nin kuru ciltlere özel ürünü Gem Iade Creme, yeşim taşı kullanılarak formüle ediliyor.Malakit (bakırtaş):Bakır açısından çok zengin olan bu taş serbest radikallerin cilt üzerindeki olumsuz etkilerini engelliyor. Sisley’in Hydra-Global isimli nemlendiricisinde bulunuyor.Rodokrosit:Gül kurusu, pembe ve kırmızı renklerde olan bu taş, cildi canlandıran manganez mineralini içeriyor. M.A.C.’in Brume Hydratante Renewel Defense isimli ürününün formülünde var.Zeolite:Bu, suyla temas ettiği anda ısınan bir mineral. Cilt üzerindeki en önemli faydasıysa, gözeneklerin açılmasını sağlaması. Neutrogena’nın Creme Exfoliante Chauffante Pure Glow isimli ürünü zeolite içeriyor.