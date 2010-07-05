Lüks jet ve puro Fransız bakanları istifa ettirdi

T24 - Fransa'da iki bakan, devletin kaynaklarını ve parasını haksız ve gereksiz yere harcadıkları yolunda çıkan iddiaların ardından istifa etti.



Fransa'da eski sömürge ülkelerle ekonomik işbirliği ve Fransızcanın geliştirilmesinden sorumlu bakan Alain Joyandet ve başta Paris olmak üzere kentlerin gelişmesinden sorumlu bakan Christian Blanc, istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye sundu.



Sarkozy'nin istifaları kabul ettiği bildirildi.





Lüks jet ve pahalı purolar



İki bakan da ''gereksiz yere devlet bütçesinden özel jet kiralamak'', ''pahalı purolar satın almak'' gibi eleştirilere hedef oluyordu.



Sarkozy, geçen ay bakanlara gönderdiği bir mektupta, gereksiz harcama yapılmaması konusunda uyarıda bulunmuştu. Bütün kamu kuruluşlarını, bütçe açığının kapatılması konusunda seferber olmaları için uyaran Sarkozy, bu çerçevede bakanların topluma örnek olmaları gerektiğini ifade etmişti.



Joyandet'in, Mart ayında Haiti'ye bir konferans için giderken 116 bin avroya özel jet kiralaması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Fransız basını, Joyandet'in haksız yere inşaat izni alarak, Saint Tropez'deki küçük evini villaya çevirmek istemesini de eleştirmişti. Bu bakanlığın görevlerini Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner üstlendi.



Sarkozy tarafından özellikle başkent Paris'in geliştirilmesinden sorumlu bakanlık görevine getirilen Blanc, 12 bin avro tutarında puro masrafını devlete ödettirmekle suçlanmıştı. Blanc'ın görevini ise kırsal kesimden sorumlu bakan Michel Mercier yürütecek.



Fransa'da diğer bakanlar da lüks devlet lojmanlarını gereksiz yere işgal etmekle suçlanıyor.





