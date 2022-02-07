Lüks hayat tarzının devam ettiği görülen dolandırıcı "Tinder Avcısı", belgeselin yayınlanmasından sonra Instagram'ını sildi

Netflix’te yayımlanan popüler belgesel Tinder Avcısı’nda (The Tinder Swindler) dünyanın dört bir yanında çok sayıda kadını dolandırdığı ortaya çıkan Shimon Hayut, belgeselin yayınlanmasıyla Instagram hesabını kapattı.

The Independent’ta yer alan habere göre, kurbanları tarafından Simon Leviev olarak bilinen Shimon Hayat, Tinder’da tanıştığı kadınları kandırarak 10 milyon dolar dolandırdı.

Hayat, sahte kimlikle yaşadığı ihbar edildikten sonra İsrail’de aldığı geçmiş cezalar sonucu 15 ay hapis cezası aldı. Beş ay cezaevinde kalan Hayat, serbest bırakıldı. Hayat’ın dolandırdığı kadınlarla ilgili bir yargılama süreci başlamadı.

Netflix’te dikkatleri çeken belgeselin ardından Hayat’ın Instagram hesabında lüks hayat tarzının devam ettiği dikkatleri çekmişti. Belgeselin yayınlanmasından bir gün sonra takipçi sayısı 200 bin artmıştı.

Hayat, Instagram’ı sileceğini söylediği açıklamada “Hikâyenin benim tarafımı yakında anlatacağım” dedi.