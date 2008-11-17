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Yaşam

Lüks eşya merakı kriz dinlemiyor

İsviçre'nin Cenevre kentinde hafta sonunda yapılan prestijli saat müzayedeleri lüks eşya merakının uluslararası mali krizden etkilenmediğini gösterdi.

17 Kasım 2008 02:00

İsviçre'nin Cenevre kentinde hafta sonunda yapılan prestijli saat müzayedeleri lüks eşya merakının uluslararası mali krizden etkilenmediğini gösterdi.

Antiquorum müzayede salonu tarafından düzenlenen ve 15,2 milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 20,5 milyon YTL) satış beklentisinin aşıldığı açık artırmada, değerli taşlarla bezeli 1815 tarihli çok ender bir altın saat 2,6 milyon İsviçre Frangına (yaklaşık 3,5 milyon YTL) alıcı bulurken, bunun bir dünya rekoru olduğu belirtildi. 


Müzayede evinin yöneticisi Robert Maron, satış rakamlarının, ender ve antika saat merakının küresel ekonomik endişelere rağmen zayıflamadığını gösterdiğini belirtti.

Sotheby's müzayede evinin pazar günü düzenlediği saat açık artırmasında da 6,8 milyon İsviçre Frangı (yaklaşık 9,2 milyon YTL) satış düzeyine ulaşıldı.

Bu müzayedede Patek Philippe marka iki saat 1,8 milyon ve 1,6 milyon İsviçre Frangına satıldı.

Sotheby's de müzayedenin ardından yayımladığı açıklamada, kararsız ekonomik duruma karşın ender ve iyi durumdaki lüks eşyaların satışının eskisi gibi devam ettiğinin görüldüğünü bildirdi.


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