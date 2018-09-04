Lüks daire fiyatına traktör

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesindeki 7\'nci İnegöl Tarım Fuarı\'nda satışa çıkarılan traktör, 150 bin euro\'luk fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

MODEF Fuarcılık çatısı altında, İnegöl Belediyesi öncülüğünde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve İnegöl Ziraat Odası\'nın ortaklığında organize edilen 7\'nci İnegöl Tarım Fuarı\'nda (İNTARF) sergilenen traktör, ilgi odağı oldu. Lüks bir daire fiyatına eşdeğer olan traktör, 150 bin euro\'ya (yaklaşık 1 milyon 155 bin lira) müşteri bekliyor. Satan firmanın bölge bayi yetkilisi Sebahattin Kaplan, \"Traktörlerimiz yeni nesil Euro 5 motoruna sahip. Versiyon olarak üst seviyede, SRC sistemine sahip, yakıtları düşüktür. Uydu bağlantı sistemimiz de mevcuttur. Fiyat olarak 150 bin Euro civarındadır. Tamamen ithaldir. dolar ve euro yükseldi diye insanlar ürünlerini tarlada bırakacak değil, mutlaka talep olur, ama bir düşüş de yaşanıyor. Bu traktörlerimiz büyük çiftçilerimize hitap ediyor. Yeni çıkan bu traktörle bir yandan sürüp, bir yandan da ekim yapma imkanı var\" dedi.

2 Eylül\'de kapılarını ziyarete açan fuar, yarın son bulacak.



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