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Yaşam

Lüks cipte bırakılan engelli kızın ailesine soruşturma

Bakım parası aldıkları öğrenilen aile hakkında, daha önce de ihbar yapıldığı ve bu konudaki incelemenin sürdüğü öğrenildi

18 Kasım 2017 16:01

Muğla'da bırakıldığı lüks cipte fenalaşan 16 yaşındaki engelli kızın ailesi hakkında soruşturma başlatıldı. Ailenin bakım parası aldığı da öğrenildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aile hakkında "bakım yükümlülüğün ihlali" suçlamasıyla adli ve idari soruşturma açtı.

Bakım parası aldıkları öğrenilen aile hakkında, daha önce de ihbar yapıldığı ve bu konudaki incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Fethiye Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü otizmli çocuğun ailesinin gelir durumunu inceliyor.

Ailenin mal varlıklarına ilişkin çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte ikisinden fazla çıkarsa evde bakım hizmeti sonlandırılacak.

Fethiye'de hasta kuzeninin yanına giden annesi tarafından cipte bırakılan ve havasızlık nedeniyle fenalaşan 16 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak kurtarılmıştı.

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