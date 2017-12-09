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Yaşam

Lüks cipinde başından vurulan iş adamı cinayetinde iki gözaltı

Polisin cinayete ilişkin soruşturması sürüyor

09 Aralık 2017 19:38

İzmir’de dün lüks cipinde vurularak öldürülen genç iş adamı Gökhan Kalıpçı cinayeti ile ilgili İzmir Emniyeti iki kişiyi göz altına aldı.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, ailesi Manisa'da turizm taşımacılık işiyle uğraşan 27 yaşındaki iş adamı Gökhan Kalıpçı, dün İzmir Bayraklı'da bir otelden çıkıp bindiği lüks cipinde silahla vurularak öldürüldü. 34 RD 0340 plakalı cipini park ettiği yerden çıkarmaya çalıştığı sırada arkadan yayaya olarak yaklaşan bir kişi Kalıpçı'ya, aracını hareket ettirdiği anda arka kapı camı üzerinden ateş etti. Tek kurşunla sırtından başa yakın vurulan genç iş adamı Kalıpçı, ağır yaralandı.

Saldırganın plakası belirlenemeyen bir araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kalıpçı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalıpçı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Otele birini ziyaret için geldiği öğrenilen Kalıpçı'yı vuran saldırganı bulmak için çalışma başlatılırken MOBESE ve kamera kayıtları incelemeye alındı.

 

İŞYERLERİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANMIŞ

 

Gökhan Kalıpçı'nın ailesinin Bayraklı'dan yıllar önce Manisa'ya giderek turizm ve taşımacılık işi kurduğu öğrenildi. İdeol Turizm adı altında öğrenci servis ve turizm taşımacılığı yaptığı öğrenilen ailenin İzmir'de yeni bir yatırımı hayata geçirmek üzere olduğu da kaydedildi. Ailenin yakınları 1 yıl önce sahibi oldukları İdeol Turizm önünde alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı çatışma yaşandığını, olayda 6 kişi yaralanırken 8 kişinin de gözaltına alındığını aktarırken, Gökhan Kalıpçı'nın babası M.K.'nın da cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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