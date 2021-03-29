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Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu hakkında ev hapsi kararı verildi

29 Mart 2021 23:02

Lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri basına sızan AKP Genel Merkezi çalışanı Kürşat Ayvatoğlu hakkında ev hapsi kararı verildi. Öte yandan Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Ayvatoğlu, savcılık sorgusunda “pudra şekeri” savunması yaptıktan sonra serbest bırakılmış, gelen tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınmıştı. Ardından yazılı açıklama yapan Ayvatoğlu, "Uyuşturucu batağına sürüklendim, içine çektikçe beni çekti, kendim olmaktan çıktığım bir dünyanın içine savruldum. Bundan kurtulmak için defalarca yardım istemeyi düşündüm ama rahmetli babam, canım anamı düşündükçe bir türlü kimseye anlatamadım" itirafında bulunmuştu. 

Ankaragazetecisi.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre, serbest bırakıldıktan sonra önceki gün yeniden gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu’nun Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemeleri tamamlandı. Ayvatoğlu ile birlikte toplam 6 şüpheli akşam saatlerinde Ankara Adliyesi’ne şevk edildi. Şüphelilerden üçünün Ayvatoğlu ile birlikte araçta bulunan kişiler olduğu, kalan ikisinin ise Ayvatoğlu’na uyuşturucuyu temin eden şüpheliler olduğu öğrenildi. 

Uyuşturucunun kokain olduğunu itiraf etti 

Kürşat Ayvatoğlu’nun ikinci kez gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede, bu kez görüntülerdeki maddenin kokain olduğunu itiraf ettiği öne sürüldü. Ayvatoğlu’nun ifadesinde kendisine kokaini satan kişinin de ismini verdiği kaydedildi. Bu şüpheli ifade üzerine gözaltına alındı.

6 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Soruşturma savcısı, ifadeler sonrası, 6 şüpheliyi tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Ayvatoğlu’nun TCK’nın 188. maddesinin 3. Fıkrasında yer alan uyuşturucu ticareti ile suçlandığı, görüntüleri çeken kişinin ise uyuşturucu kullanmayı özendirmek ile suçlandığı belirtildi. 

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı 

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Kürşat Ayvatoğlu’nun konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol altına alınmasına  karar verdi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karara itiraz 

Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başsavcılığımız tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve sorguları yapılan şüpheliler Hamza Kürşat Ayvatoglu ile Ayhan Orhun hakkında ev hapsi, diğer şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirine karar verilmiş olup C. Başsavcılığımız tarafından karara karşı derhal itiraz edilmiştir."

 

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