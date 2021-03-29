Lüks aracıyla geldi, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtılan yardım paketinden aldı: Espri amacıyla yapıldı, bu millet bizi tanır

Şanlıurfa İhtisas Gıda İmalatçılar Kooperatif Başkanı Kureyşi Çelik, belediye tarafından maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtılan gıda yardım paketini, lüks aracıyla alıp giderken görüntülendi.



Görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmaklı, "Millet aç, Saray tok. Yardımlar fakire değil yandaşa yapılıyor. Son model aracı ile gıda yardımı alıyor. Bu da AKP'lerin fakiri" dedi.

Videoda Haliliye İlçe Belediyesi logolu poşeti alan Şanlıurfa İhtisas Gıda İmalatçılar Kooperatif Başkanı Kureyşi Çelik, görüntüyü çeken kişinin "Altınızda son model jiple gelmişsiniz" şeklindeki sitemine "O fakirlerden birisi de benim" sözleriyle yanıt vermesi dikkat çekti.

Görüntünün yayınlanması sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Kureyşi Çelik, "Görüldüğü üzere espri amacıyla yapılan bir ikili diyalog var. Bunu başka yerlere çekmek algı oluşturmaktan başka bir şey değildir. Şahsıma yapmış olduğunuz yakıştırmayı üzülerek okudum. Bu millet herkesi tanır, bilir. Bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız her zaman gözler önündedir" dedi.