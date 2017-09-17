Lüks aracına yazılan trafik cezasına itiraz etti

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir İlçesi\'nde, lüks segment araç kiralama şirketi bulunan 29 yaşındaki Ufuk Karavar\'a 5000 cc motor gücüne sahip lüks aracıyla seyir halindeyken kendisini durduran polis tarafından \'Yüksek egzoz sesiyle araç kullanma\' cezası kesildi. Aracın egzozunun fabrika çıkışlı olduğunu belirten Karavar, \"Bu araç bu sesi çıkardığı için vergi ödüyorum. Ayrıca zaten fabrika çıkışlı olarak böyle. Mahkemeye cezanın iptali için başvurdum\" dedi.

Gaziemir\'de, lüks segment araç kiralama işletmeciliği yapan Ufuk Karavar, evine gittiği sırada kendisini trafik polisi durdurdu. Lüks aracının ön kısmında plaka takma yeri olmadığı için plakalı bulunmayan aracı için polis memuru bin 763 lira ceza yazdı. Ceza tutanağını inceleyen Karavar, tutanakta başka bir cezanın daha yazıldığını gördü. Karavar\'a aynı zamanda \'Yüksek egzoz sesiyle araç kullanma\' cezası kesildi. Aracının 5000 cc motor gücüne sahip olduğunu ve fabrika çıkışlı egzoz bulunduğu belirten Karavar, cezanın iptal edilmesini için hukiki mücadele başlattığını belirterek, şöyle konutu:

\"Eşimle birlikte eve giderken polis durdurdu. Alkol ve ehliyet kontrolü yaptı. Aracımızın ön tarafında plaka olmadığı için ceza yazdı. Bu araçlar yurt dışından geldiği için plaka takma yerleri yok. Polis arkadaşa anlattık durumu. Ancak bin 1763 lira ceza yazdı. Cezayı kabul ettik. Eve gittiğimde ceza tutanağını kontrol edince ikinci bir ceza gördüm. \'Yüksek egzoz sesiyle araç kullanma\' cezası adı altında 206 lira ceza kesilmiş. Geri döndüm ve polis arkadaşa aracın fabrikasyon böyle olduğunu söyledim. Ancak cezayı iptal etmedi. Susturucu takmam gerektiğini belirtti. Bende bu araçlara susturucunun takılamayacağını söyledim. Zaten o sesten dolayı aracın vergisini ödüyorum buna rağmen ceza yedim.\"

\"CEZANIN İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYORUM\"

Aracının muayene istasyonundan sorunsuz geçtiğini ve \'Türkiye standartlarına uygundur\' yazılı evrak aldığını belirten Karavar, \"Ceza nedeniyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdum. Cezanın iptal edilmesini bekliyorum\" diye konuştu.

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