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Politika

Lüks araç kaçakçılığı soruşturmasında Emre Belözoğlu ifade verdi

Soruşturma kapsamında Tayfur Havutçu ile Volkan Şen'in de ifade vermesi bekleniyor

25 Mayıs 2017 16:21

Ülkeye kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın başlattığı operasyon genişliyor. Soruşturma kapsamında Başakşehir’in futbolcusu Emre Belözoğlu’nun ifadesi alındı. 

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlatılan operasyon genişletildi. Komutanlık yurda kaçak yollarla sokulan lüks araçları satın alan kişilerin tek tek ifadesine başvuruyor.

Emre Belözoğlu ifade veriyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ünlü futbolcu Emre Belözoğlu'nun ifadesinin alındığı öğrenildi. Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine davet edilen Belözoğlu, öğlen saatlerinde geldiği Jandarma'da ifade veriyor.

Volkan Şen ve Tayfur Havutçu ifade verecek

İlerleyen saatlerde ise teknik direktör Tayfur Havutçu ile Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in de ifade vereceği belirtildi. Bu kişilerin yurda sokulan kaçak araçlardan temin ettikleri, sonradan elden çıkardıkları iddia edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte belge ve kaçak yollarla yurda lüks araç sokan bir çeteye yönelik operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında şüpheli olarak Fenerbahçeli Ozan Tufan gözaltına alınmıştı. Ünlü futbolcu ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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İstanbul İl Jandarma KomutanlığıBaşakşehirEmre BelözoğluTayfur HavutçuFenerbahçeVolkan Şen

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