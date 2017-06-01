Lüks araç almak için hangi futbolcu kaç dakika koşuyor?

Yapılan bir araştırma, futbolcuların lüks otomobillere sahada ne kadar süre koşarak sahip olabildiğini ortaya koydu. Buna göre, Lionel Messi’nin 200 bin Euro değerindeki Ferrari’sini almak için 31 dakika koşması yeterliyken, Cristiano Ronaldo'nun 1.5 milyon Euro’luk Bugatti’yi almak için 5 saat oynaması gerekiyor. Listenin zirvesinde ise 11 dakika koşup Nissan Micra’ya binen Jesus Navas var.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, lüks ve spor otomobil tutkusu belki bir ömür sürmese de özellikle gençlik yıllarında zirveye ulaşıyor. Fakat o yıllarda fiyatları milyon Euro’lara varan servet değerindeki otomobilleri almak pek de kolay değildir. Eğer zengin bir aileden gelmiyorsanız, içinizdeki adrenalini en iyi anlayacak bir spor otomobil alabilmeniz de oldukça zordur.

Fakat bu kural futbol yıldızları için geçerli değildir. 20’li yaşlardan itibaren kazandıkları servet değerindeki yıllık ücretler, onlara lüks bir yaşantının kapılarını sonuna kadar açar. Özellikle ünlü kulüplerde top koşturan yıldızlar, milyonların fenomeni haline gelir. Yaptıkları, giydikleri, gezdikleri ve günlük hayattaki her şeyleri olay olur. Genç yaşlarda havalı olmayı ve dikkat çekmeyi herkes gibi onlarda ister. Günümüzde bunu en güzel sağlama yöntemlerinden biri oldukça lüks otomobillerdir. Ferrari, Lamborghini, Bugatti gibi dev markalar şüphesiz herkesin olduğu gibi onların da gözdesi olur.



100 futbolcuya 1 maç yetiyor



İşte Avrupa’nın en büyük online ikinci el otomobil satış şirketlerinden İngiliz Carspring de bu noktadan yola çıkarak dünyanın en büyük futbol yıldızları ile sahip oldukları otomobillere yönelik ilginç bir araştırmaya imza atmış. Yapılan araştırma yıldız bir futbolcunun sahip olduğu otomobili alabilmek için kaç maç veya bir maçta kaç dakika oynaması gerektiğini ortaya koyarken, futbolcuların oynadığı mevki ile sahip olduğu otomobili arasındaki bağlantıyı da belirlemiş. Araştırmanın sonuçlarına göre her futbolcunun lüks otomobil tutkunu olmadığı, bazılarının çok mütevazi araçları da tercih ettiği görülüyor. İngiliz şirketin hazırladığı listede hangi futbolcuların otomobillerini en hızlı şekilde alabildiğini gösterirken, listedeki 256 futbolcudan 100’ünün sadece bir maçta yani 90 dakika içinde bu otomobillere sahip olduğunu gösteriyor. Listede futbolcuların kazançları sadece takımlarından aldığı yıllık ücretler üzerinden hesaplanmış. Yani reklam veya sponsorluk gelirleri dahil edilmemiş.

Boyd, 31 maçta alabiliyor

Listede tüm oyuncuların değeri sahip oldukları otomobillerden çok yüksekken, bir tek John Terry’nin yıllık kazancı sahip olduğu Ferrari 275 GTB modelinin yarısının altında kalıyor. 256 futbolcudan oluşan listenin tepesinde Manchester City’de top koşturan Navas yer alıyor. Yılda 13.5 milyon Euro kazanmasına rağmen küçük sınıfta yer alan mütevazi bir araç olan Nissan Micra’ya binen Navas’ın bu aracı almak için sahada 11 dakika koşması yeterli. İkinci sırada yer alan ve şu an Çin’de top koşturan Arjantinli Carlos Tevez’in ise kullandığı Porsche Panamera Turbo S’i alması için sahada 11 dakika kalması yetiyor. Listenin son sırasında yer alan George Boyd’un durumu ise biraz farklı. İngiltere’de Burnley takımında top koşturan Boyd, sahip olduğu 870 bin Euro değerindeki Mercedes 300 SL’i almak için 45 saat 40 dakika top oynaması gerekiyor. Yani bu da 31 maça yaklaşıyor. Neredeyse 1 sezonda kazandığının tümünü sahip olduğu otomobili almak için harcamış gözüküyor.

Messi’nin dakikası 6 bin Ronaldo’nun 5 bin Euro

Dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında en önde sıralanan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun sıralamadaki yerlerini ise kullandıkları otomobillerin değeri belirlemiş. Barcelona’da top koşturan Arjantinli yıldız Messi listenin 22. sırasında yer alırken, sahip olduğu yaklaşık 200 bin Euro değerindeki Ferrari F430 Spider için 31 dakika koşması yeterli oluyor. Yani Messi’nin 1 dakika koşması için Barcelona’dan aldığı ücret 6 bin 451 Euro. Real Madrid’in lüks otomobil tutkunu Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise 216. sırada yer alıyor. Ronaldo’nun listenin sonlarında yer almasının sebebi kullandığı 1.5 milyon Euro değerindeki Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Garajında daha bir çok otomobile sahip Ronaldo son favorisi olan Bugatti’yi almak için 5 saat 15 dakika top oynaması yeterli. Bu da 4 maça yakın bir süre. Yani Ronaldo Real Madrid’den 1 dakika top oynaması için 4 bin 761 Euro kazanıyor. Sonuçta Messi veya Ronalda listenin ilk sırasındaki Navas gibi Nissan Micra kullansa, bu otomobile sahip olmak için 2 dakika oynamaları yeterli.



Otomobil tercihini mevkileri belirliyor

İngiliz şirketinin yaptığı araştırmada çıkan bir diğer ilginç sonuç ise futbolcuların oynadıkları mevkinin kullandıkları otomobilin sınıfını da belirlemesi. Forvet ve orta saha oyuncuları daha fazla spor otomobil tercih ederken, defans oyuncuları ve kaleciler ise daha güvenli ve sağlam SUV’leri yani büyük 4 çeker araçları tercih ediyor. Golcülerin yüzde 35’i orta saha oyuncularının ise yüzde 46’sı spor otomobil tercih ederken, defans oyuncuları ve kalecilerin yüzde 35’i ise SUV’lere biniyor. Kompakt otomobil ve pick-up ise futbolcular tarafından pek tercih edilmiyor.



Listedeki 3 Türk

Hazırlanan listede yurtdışında oynayan 3 Türk futbolcu yer alıyor. İngiltere’de West Ham’da oynayan ve listeye 74. sıradan giren Gökhan Töre, kullandığı Mercedes C63 AMG için 73 dakika oynaması yeterli. Barcelona’nın Türk yıldızı Arda Turan ise sahip olduğu Mercedes SLS Roadster AMG GT’yi 2 saat 34 dakika top koşturarak alabiliyor. Listede yer alan 3. Türk ise Leverkusen’de oynayan Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğu, kullandığı Ferrari 458 Spider için 3 saat 12 dakika ter dökmesi gerekiyor.

Türkiye’deki yabancılar daha fazla koşuyor

Listede Türkiye Süper Ligi’nde top koşturan 6 yabancı futbolcu bulunuyor. Çin’den Beşiktaş’a kiralanan Demba Ba, 70’inci sıradan girdiği listede sahip olduğu Mercedes CL63 AMG’yi almak için 71 dakika oylanaması yeterli. Galatasaray’da oynayan Hollandalı Wesley Sneijder, kullandığı Ferrari 458’i almak için 2 saat 23 dakika oynarken, Fenerbahçe’de oynayan Martin Skrtel, Bentley Continental GT için 2 saat 47 dakika saha kalması gerekiyor. Süper Lig’den listeye Lukas Podolski, Emmanuel Adebayor ve Samuel Eto’o da girerken, Türkiye’de oynayan futbolcuların diğer ülkelerden farkı ödedikleri yüksek ÖTV’ler oluyor. Kuşkusuz bir çoğu yabancı plakalı araç getirmeyi tercih ederken, buradan almak zorunda kalanlar yüksek ÖTV nedeniyle Avrupa’ya göre 2 kattan fazla para ödemek zorunda. Bu da aslında Avrupalı meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında daha fazla koşmaları gerektiğini ortaya koyuyor.