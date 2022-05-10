Lukoil'in eski yöneticisi kurbağa zehri içeren uyarıcı almaya gittiği bir şamanın evinde ölü bulundu!

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Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil’in eski yöneticisi Alexander Subbotin, ölü bulundu. Subbotin’in akşamdan kalmalığı tedavi etmek üzere kurbağa zehri içerebilen bir saykodelik uyarıcı almaya gittiği bir şamanın evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Business Insider’da yer alan habere göre, son aylarda ölü bulunan Rus iş insanları ve aile üyelerinin sayısı artıyor.

Lukoil’in eski yöneticisi milyarder Alexander Subbotin’in Rusya’nın Mıtişçi şehrinde bir şamanın evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

Rus devlet ajansı TASS’ın aktardığına göre, Subbotin’in şamanın evine gittiğinde uyuşturucu etkisi altında olduğu, ayılmak için kurbağa zehri ya da çeşitli bitkilerden elde edilen bir saykodelik uyarıcıyı almaya gittiği belirtildi. Subbotin’in bir süredir yakın olduğu şamanın evinde kalp krizi geçirdiği aktarıldı.

Insider’ın aktardığına göre, nisan ayının sonundan bu yana çoğunluğu enerji sektörlerinde çalışan en az altı Rus iş insanı hayatını kaybetti.