Lukoil, ExxonMobil ve BP Irak'taki bazı petrol sahalarından çekiliyor

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdul Jabbar, Lukoil, ExxonMobil ve BP gibi dev petrol şirketlerinin Irak'taki bazı petrol sahalarındaki hisselerini devretmek için hazırlık yaptığını açıkladı.

Sözcü'nün aktardığı bilgiye göre Bakan Jabbar, dün bakanlığın Facebook sayfasından paylaşılan bir videoda, Rus şirket Lukoil’in Batı Kurna-2’deki hisselerini Çinli şirketlere satmak için bildirimde bulunduğunu açıkladı. Bakan ayrıca BP’nin Rumaila sahasından çekilmek istediğini duyurdu.

Jabbar Irak'ta yatırım ortamının petrol devi şirketlerinin iş yapmak istemesi için yeterince cesaret verici olmadığını söyledi. Bakan şöyle konuştu:

"Bütün büyük yatırımcılar ya başka bir pazar ya da başka bir ortak arıyor. Biz bir yatırım ortamı olarak büyük ortaklar için uygun değiliz."