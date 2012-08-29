Luke Skywalker'ın iki güneşli gezegeni keşfedildi

Yapılan bir araştırmayla, gezegen sistemlerinin birden fazla yıldızın etrafında da oluşabileceğini ortaya çıktı.



Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, merkezinde iki yıldızın bulunduğu bir gezegen sistemi keşfedildi.

NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu, iki düşük kütleli yıldızın çevresinde yörüngede olan iki küçük gezegen keşfedilmeden önce iki yıldızın yaratacağı çekim kuvvetinin gezegenlerin oluşmasını imkansız hale getireceğine inanılıyordu.



Yıldız Savaşları'ndaki Tatooine



Bu tip sistemlerin özellikle bilimkurgu hayranları için önemi büyük.

Yıldız Savaşları serisinde Luke Skywalker'ın kökenlerinin dayandığı gezegen Tatooine de iki yıldız etrafında yörüngedeydi.

Kepler-47 olarak bilinen gezegen sistemi dünyadan 5 bin ışık yılı uzakta bulunuyor.

Bu sistemde birbiri etrafında 7,5 günde dönen iki yıldız bulunuyor. Yıldızlardan büyük olanı Güneş'in boyutlarında. Küçük olan ise onun üçte biri kadar ve 175 kat daha az parlak.

Sistemde bulunan gezegenlerden biri yıldızlar çevresindeki yörüngesini 49, diğeri ise 303 günde tamamlıyor.

Yörüngedeki yolculuğunu 303 günde tamamlayan gezegen ''yaşanabilir bölge''de bulunuyor. Yani bu gezegen ne çok sıcak ne de çok soğuk.

Bu gezegenin büyük olasılıkla gazlardan oluştuğu ve yaşam barındırmadığı düşünülüyor ancak bu keşif sayesinde artık iki yıldızlı sistemlerde de yaşam barındırabilecek gezegenler olabileceği olasılığı kanıtlanmış oldu.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Joshua Carter, "Bu buluş bize iki yıldız çevresinde de klasik gezegen sistemlerinin oluşabileceğini gösterdi. Bu sistemlerdeki gezegenler bize benziyor olabilir. Sadece onların bir değil iki Güneş'i var'' dedi.

San Diego Devlet Üniversitesi'nden Prof William Welsh ''Ben iki yıldızlı bir sistemde hayat olabilme olasılığını büyüleyici buluyorum. Bulduğumuz gezegenlerde hayat olduğunu düşünmüyoruz ancak daha büyük uyduları olan benzer sistemlerde çok ilgi çekici dünyalar olabilir'' dedi. (BBC Türkçe)