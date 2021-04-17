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Dünya

Lukaşenko, kendisine ve ailesine yönelik suikast girişiminin engellendiğini söyledi; ABD istihbaratını işaret etti

"Dış istihbarat servislerinin çalışması olduğunu açık bir şekilde tespit ettik, büyük olasılıkla CIA, FBI olabilir"

17 Nisan 2021 21:37

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Moskova'da güvenlik güçlerinin kendisine ve çocuklarına yönelik suikast girişimi hazırlığında olan bir grubu gözaltına aldığını duyurdu. Lukaşenko, ABD istihbaratının eylemle alakalı olduğunu öne sürdü.

Sputnik'in aktardığına göre; Lukaşenko, "Bir grup gözaltına aldık, tüm bunları nasıl planladıklarını gösterdiler, ardından dış istihbarat servislerinin çalışması olduğunu açık bir şekilde tespit ettik, büyük olasılıkla CIA, FBI olabilir, Amerikalılardan tam olarak kimin çalıştığını bilmiyorum. Minsk'e gelip orada devlet başkanına ve çocuklarına yönelik bir suikast girişimi düzenlemek istediklerini öğrendik" diye konuştu.

Saldırganların planında 'gelişmeye göre ya birinci, ya da ikinci çocuğu rehin almak' olduğunu söyleyen Lukaşenko, bu amaçla Gomel bölgesinde bir mahzenin hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Lukaşenko, "Aslında hayret ettiğim başka bir şey var. Amerikalılar neden böyle davranıyor? Sonuçta devlet başkanını ortadan kaldırma talimatını, üst düzey siyasi yönetimin dışında hiç kimse veremez, bunu unutmayın. Özel servisler değil, sadece onlar" dedi.

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