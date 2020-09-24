Lukaşenko gizlice yemin ettikten sonra Belarus halkı sokağa döküldü; polis orantısız karşılık verdi

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Belarus'ta 26 yıldır görevde olan Aleksandır Lukaşenko'nun gizli bir törenle kendini devlet başkanı yapan yemini etmesinin ardından halk sokağa indi. Polis, protestoculara çok sert karşılık verdi.

Lukaşenko'nun 6.dönemine resmi olarak başladığının duyulmasıyla birlikte Başkent Minsk ve başka noktalarda binlerce kişi protestoların sembolü haline gelen kırmızı-beyaz bayraklarla yürüdü.

Viasna İnsan Hakları Grubu'nun aktardığına göre Minsk'te protestocular ve çevik kuvvet sık sık karşı karşıya geldi. Başkentte 150'den fazla protestocunun gözaltına alındığı açıklandı.

Tut.by tarafından paylaşılan videoda polisin protestoculara şiddet uyguladığı görülüyor. Bazı fotoğraflarda suratında kan olan insanlar görülüyor. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Belarus'ta protestolar muhalefetin 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

9 Ağustos'tan bu yana her pazar günü düzenlenen eylemlerde kolluk kuvvetleri protestoculara çok sert müdahalelerde bulundu ve muhalefetin önde gelen isimleri dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı.