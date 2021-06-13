Lukas Podolski: Türkiye'nin EURO 2008'deki ruha ihtiyacı var

Dünyaca ünlü futbolcu Lukas Podolski, EURO 2020'de açılış maçında İtalya'ya kaybeden Türkiye'nin oynadığı futbola ilişkin olarak "İtalya karşısındaki performansına açıkçası biraz şaşırdım. Çünkü elemelerde ve hazırlık maçlarında çok agresiftiler, kazanmak istiyorlardı. İtalya önünde ise takım şok yaşadı ve paniklediler. Bu maç artık bitti. Türkiye'nin bir an önce uyanması, kalan iki maçına odaklanması lazım" dedi. Türkiye için motivasyonun çok önemli olduğunu dile getiren Podolski, "Milli Takım'ın 2008'deki ruha benzer bir enerji yaratması gerek" ifadelerini kullandı.

Fanatik'e değerlendirmelerde bulunan Podolski, "Türkiye'nin, İtalya karşısındaki performansına açıkçası biraz şaşırdım. Çünkü elemelerde ve hazırlık maçlarında çok agresiftiler, kazanmak istiyorlardı. İtalya önünde ise takım şok yaşadı ve paniklediler. Bu maç artık bitti. Türkiye'nin bir an önce uyanması, kalan iki maçına odaklanması gerek" dedi.

Podolski, "Türkiye için motivasyon çok önemli. Belki 13 yıl oldu ama EURO 2008'de çok başarılı bir kupa geçirmiştiniz. Benim de yer aldığım takımda bize (Almanya) karşı yarı final oynadığınız dönemde sahadaki oyuncular, teknik ekibiniz ve yedek kulübesi adeta savaşıyordu. İtalya önünde o enerjiyi ve motivasyonu göremedim. Bazen kötü maçlara da ihtiyaç duyarsınız. Şimdi Galler önünde en iyi takımı sahaya sürüp, takımın gereken tepkiyi koyması lazım. Yabancı takımlar, Türkiye'deki atmosferden çekinirlerdi. Milli Takım'ın da 2008'deki ruha benzer bir enerji yaratması gerek" diye belirtti.

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