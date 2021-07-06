Lukas Podolski'nin yeni takımı belli oldu

Antalyaspor'dan ayrılan Lukas Podolski, Polonya ekibi Gornik Zabrze'ye transfer oldu.

Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını ikişer sezon terleten Lukas Podolski, Gornik Zabrze'ye imza attı. Polonya ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 36 yaşındaki yıldız oyuncuyu transfer ettiklerini belirtti.

2015-2016 sezonunda Galatasaray'a adım atan Polonya asıllı Alman oyuncu, iki sezon sonra Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'ye transfer olmuştu. Son iki sezonunu Antalyaspor'da geçiren Podolski, geçen sezon 31 lig maçında takımına 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.