Lukas Podolski: En kısa zamanda dönüyorum

Galatasaraylı Lukas Podolski, "Tedavim için Almanya'dayım ve takımımdan uzak kaldığım için üzgünüm; ancak en kısa zamanda geri dönerek çalışmalarıma tekrar başlayacağım" dedi.

Galatasaray Alman golcüsü Lukas Podolski, twitter hesabından sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Yıldız oyuncu yaptığı Türkçe yaptığı paylaşımda;

"Tedavim için Almanya'dayım ve takımımdan uzak kaldığım için üzgünüm; ancak en kısa zamanda geri dönerek çalışmalarıma tekrar başlayacağım..." ifadelerini kullandı.

Podolski, sezon içinde yaşadığı bilek sakatlığının tedavisi için Almanya'ya gitmişti. Bireysel olarak hazırlıklarına devam eden ve güçlendirme çalışmaları yapan Alman futbolcunun 10 Ocak'taki Antalyakampında takımla beraber olması bekleniyor.