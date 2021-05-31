Lukas Podolski'den Ergin Ataman'a: Benim evimde sadece arkadaşlarım kazanabilir

Eski Galatasaraylı Alman golcü Lukas Podolski, Ergin Ataman ve kupalı bir fotoğrafını paylaştı. Podolski, "Benim evimde sadece benim arkadaşlarım kazanabilir" ifadesini kullandı.

Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona takımını finalde 86-81 yenerek Euroleague Kupası'nı müzesine götürürken, kutlamalarda tanıdık bir isim de dikkati çekti.

Bu sezon Antalyaspor'da oynayan ve Akdeniz ekibiyle yolları ayıran eski Galatasaraylı Lukas Podolksi, maç sonrası Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Atamanlı bir fotoğrafını paylaştı.

Kendisi de Kölnlü olan Podolski, finalin doğduğu şehirde yapılmasına da göndermede bulundu ve "Benim evimde sadece benim arkadaşlarım kazanabilir. Tebrikler dostum, sen Avrupa'nın en iyi koçusun. Anadolu Efes için çok hak edilmiş bir zafer" ifadelerini kullandı.