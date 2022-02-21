Lukaku'nun performansı ve tavrı Chelsea'yi harekete geçirdi

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Romelu Lukaku, kulübünün Crystal Palace'ı Hakim Ziyech'in 89. dakikada attığı golle 1-0 yendiği maçta gösterdiği kötü performans ile manşetlerde.

Maçta 90 dakika süre almasına rağmen sadece yedi kez topa dokunan Belçikalı oyuncu, OPTA verilerine göre 2003-04 sezonundan sonra bir Premier League maçında topa en az dokunan oyuncu oldu. Ayrıca, Lukaku'nun istatistik kağıdının yanı sıra saha içinde de isteksiz tavrı Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel ile yöneticileri hayli rahatsız etti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Lukaku'nun bir süredir devam eden aşırı isteksiz tavrı ve 2 ay önce yaptığı "Keşke Inter'den ayrılmasaydım" ve "Tuchel'in taktikleri bana göre değil." şeklindeki kulübü eleştiren açıklamaları ile beraber Chelsea yöneticileri resmen yaz transfer dönemi için planlara başladı.

Planlar başladı

İddiaya göre direkt olarak Lukaku'yu satma planları olmayan "Maviler", yine de şu anda çok sıcak olan Avrupa futbolundaki forvet hareketliliğini daha da yakından takip edip muhtemel fırsatları değerlendirme kararı aldı. Yaz transfer döneminde Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Harry Kane gibi isimlerin çok büyük ihtimalle takımlarından ayrılacakları düşünülüyor.

Chelsea yetkililerinin kulüpte yer almak istemediğini düşündükleri Lukaku, geçtiğimiz yaz transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Inter'den Stamford Bridge'e transfer olmuştu. 28 yaşındaki santrfor, bu sezon 28 maçta 10 gol atıp 2 de asist yaptı.