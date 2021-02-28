Lukaku'dan Inter tarihine geçen gol

Inter'in yıldız golcüsü Romelu Lukaku kulüp tarihine geçen bir gole imza attı. Belçikalı yıldız, 33. saniyede attığı golle Inter tarihinin en erken ikinci golünü kaydetti.

İtalya Serie A'nın 24. hafta maçında Inter evinde Genoa'yı konuk etti.

Liderin yıldız oyuncusu Romelu Lukaku, 33. saniyede takımını öne geçiren golü kaydetti. Belçikalı yıldızın bu golü Inter tarihinin en erken ikinci golü olarak kayıtlara geçti.

Bu alandaki bir numaralı gol, Gianfranco Matteoli'ye ait (1988 - Cesena maçı 10. saniye)

Romelu Lukaku bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 18 gol kaydetti.