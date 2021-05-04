Lukaku'dan Ibrahimovic'e: Gerçek tanrı, kralı ilan etti; şimdi eğilin

Inter'in 11 yıl sonra gelen şampiyonluğu sonrası Romelu Lukaku, Ibrahimovic ile aralarındaki çekişmeye son noktayı koydu.
İtalya Serie A'da Inter, Juventus'un 9 yıllık şampiyonluk hegemonyasına son verdi. Milano ekibini zafere taşıyan isimlerin başında gelen Romelu Lukaku, sezon içinde Zlatan Ibrahimovic ile yaşadığı çekişmede son sözlerini söyledi.
Son Milano derbisinde İsveçli yıldızla gergin anlar yaşayan Belçikalı yıldız, Ibrahimovic'in "tanrı" paylaşımlarını hedef aldı:
"Gerçek tanrı kralı ilan etti. Milano'nun yeni kralının önünde eğilin"
İtalya'da ligin bitimine 3 hafta kala Lukaku'nun 21, Ibrahimovic'in ise 15 golü bulunuyor.