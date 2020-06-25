Luka Romero, 81 yıllık rekoru tarihe gömdü!

Mallorca'nın 15 yaşındaki Arjantinli oyuncusu Luka Romero, Real Madrid maçında sahaya çıkarak La Liga'da forma giyen en genç futbolcu rekorunu kırdı.



İspanya La Liga'de sahaya çıkan en genç futbolcu rekoru Real Madrid-Mallorca maçında kırıldı.İki takımın karşı karşıya geldiği maçın 83. dakikasında Arjantinli orta saha oyuncusu Luka Romero oyuna girerek La Liga rekoru kırdı.



15 yaş 219 günlük olan 2004 doğumlu genç oyuncu böylelikle tarihe geçmiş oldu.

81 yıllık rekoru kırdı

Daha önceki rekor, 81 yıl önce 1939 yılında Celta Vigolu Sanson'a aitti ve daha sonraları efsane olacak isim ilk lig maçına çıktığında 15 yaş 255 günlüktü.