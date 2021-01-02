Luka Doncic, galibiyeti Hadise'den "Düm Tek Tek" dinleyerek kutladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks forması giyen Luka Doncic, bugünkü Miami Heat galibiyetini Hadise'den "Düm Tek Tek" dinleyerek kutladı.

NBA'deki başarılı performansını sürdüren Sloven yıldız Luka Doncic bugün de galibiyetin mimarlarından oldu. Miami Heat'i 93-83'lük skorla yenen Dallas'ta 27 sayı 15 ribaund yedi asist ile oynayan Doncic, galibiyet sonrası Instagram üzerinden paylaşımda bulundu. Yıldız basketbolcu, Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısını dinleyerek galibiyeti kutladı.