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Spor

Luiz Rhodolfo Beşiktaş'tan ayrılıyor

Siyah beyazlı ekibin resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor

05 Haziran 2017 13:13

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Luiz Rhodolfo, Brezilya'nın Flamengo takımına transfer oluyor.

Flamengo'nun yaptığı 1.6 milyon Euro'luk teklifi kabul etme aşamasına gelen Beşiktaş'ın resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor. 

2015-16 sezonunda Brezilya'nın Gremio takımından 3.3 milyon Euro karşılığında transfer olan 30 yaşındaki stoper, 7 Şubat 2016'da Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u 4-0 yendiği maçta ağır bir sakatlık geçirerek sezonu kapatmış ve bir daha beklenen performansı gösterememişti.

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