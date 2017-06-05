Luiz Rhodolfo Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Luiz Rhodolfo, Brezilya'nın Flamengo takımına transfer oluyor.

Flamengo'nun yaptığı 1.6 milyon Euro'luk teklifi kabul etme aşamasına gelen Beşiktaş'ın resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

2015-16 sezonunda Brezilya'nın Gremio takımından 3.3 milyon Euro karşılığında transfer olan 30 yaşındaki stoper, 7 Şubat 2016'da Beşiktaş'ın Gaziantepspor'u 4-0 yendiği maçta ağır bir sakatlık geçirerek sezonu kapatmış ve bir daha beklenen performansı gösterememişti.