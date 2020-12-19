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Spor

Luis Suarez, vatandaşlık başvurusu için girdiği dil sınavının içeriğini önceden bildiğini itiraf etti

19 Aralık 2020 22:33

Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, İtalya Perugia Başsavcılığına verdiği ifadede vatandaşlık başvurusu için girdiği dil sınavının içeriğini önceden bildiğini itiraf etti.

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