Luis Suarez, vatandaşlık başvurusu için girdiği dil sınavının içeriğini önceden bildiğini itiraf etti

Eylül ayında Juventus takımına transfer olan Suarez’in, İtalya futbol ligi Serie A’da Avrupa Birliği (AB) harici ülke vatandaşlarına uygulanan 3 yabancı sınırına tabi olmamak amacıyla İtalyan pasaportu olan eşi üzerinden vatandaşlık başvurusunda bulunduğu tahmin ediliyordu. İtalya, eş durumundan vatandaşlık başvurusu yapanlardan B1 düzeyinde dil yeterlilik sertifikası talep ediyor.

Öte yandan Suarez, dil sınavı soruşturmasının ardından İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu. (İHA)