Luis Suarez, İtalyanca sınavından geçti

Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez, İtalyan vatandaşlığı almak için gerekli olan İtalyanca sınavından geçti.

İspanyol ve İtalyan basınında yer alan haberlerde, Suarez'in öğle saatlerinde uçakla İtalya'nın Perugia kentine giderek İtalyanca sınavına girdiği bildirildi.

Yazılı ve sözlü olan İtalyanca sınavını B1 düzeyinde not alarak geçtiği kaydedilen Suarez'in İtalyan vatandaşlığı almak için sadece bürokratik süreci beklemesi gerekiyor.

Suarez'in kendisi gibi Uruguay doğumlu olan eşi Sofia Balbi'nin İtalyan vatandaşlığı bulunuyor.

Basında çıkan haberlerde, Suarez'in İtalya'nın Juventus takımına transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerektiği iddia ediliyordu.

Juventus'un, Suarez'i transfer edememesi halinde Roma'da oynayan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'ya yöneleceği öne sürülüyor.