Luis Suarez'den Galatasaray yorumu: Onların zayıfladığı söyleniyor ancak hâlâ dağ gibi duruyorlar

Atletico Madrid forması giyen Barcelona'nın eski yıldızı Luis Suarez, Galatasaray hakkında "Galatasaray gibi kulüplere karşı ayrı bir dikkatle oynamak gerekir. Onların zayıfladığı söyleniyor ama hâlâ dağ gibi duruyorlar. Barcelona turu geçebilmek için İstanbul'da acı çekecek" ifadelerini kullandı.

Liverpool ve Barcelona'nın eski starı, Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, İspanyol AS gazetesine, Nou Camp'taki maçı değerlendirdi.



Uruguaylı yıldız, "Avrupa maçları her zaman zorlu geçmiştir. Özellikle Galatasaray gibi kulüplere karşı ayrı bir dikkatle oynamak gerekir. Onların zayıfladığı söyleniyor ancak sahada hâlâ dağ gibi duruyorlar. Bu gibi maçlarda sonuna kadar savaşmalısınız.



Agresif olmalı, daha çok koşmalı, maçı rakipten daha çok istemelisiniz. Benim sahada gördüğüm Barça çok yumuşak bir takımdı. Çok küçük parlamalar dışında hiçbir varlık gösteremediler. Xavi'nin takımının ne oynamak istediğini anlayamadım. Barcelona turu geçebilmek için İstanbul'da çok acı çekecek. Benim için büyük bir hayal kırıklığıydı" ifadelerini kullandı.