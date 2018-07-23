Luis Neto'dan kura yorumu: Fenerbahçe deplasmanında dikkatli olmalıyız

Geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Luis Neto, Benfica eşleşmesi sonrasında görüşlerini aktardı. Aynı zamanda Benfica taraftarı da olan Luis Neto, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki eşleşme hakkında "Fenerbahçe Benfica için çok zorlu bir rakip olacak'' diye konuştu.

Benfica'nın evinde iyi bir sonuç almak zorunda olduğunu vurgulayan Neto, "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 10 yıldır gidemiyor, bu yüzden Benfica evinde iyi bir sonuç almak zorunda. Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktörü, harika bir başkanı var ve taraftarların da konsantrasyonu çok yüksek seviyede" dedi.

"Fenerbahçe deplasmanında dikkatli olmalıyız''

Fenerbahçe taraftarlarının önemini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Çok zorlu iki harika maç olacak, buna kuşku yok. Deplasmanda oynayacağımız maçta çok dikkatli olmalıyız. Sadece takıma karşı değil, taraftarlar da çok kolay şekilde 12. adam olabiliyor" ifadelerini kullandı.

Sporx'te yer alan habere göre iki takımın da şansının eşit olduğunu kaydeden Portekizli stoper, "Benfica'da teknik direktör de dahil herkes kesinlikle ne yapılacağını biliyordur. Fenerbahçe geçen sezonki takımı büyük ölçüde korudu, bu yüzden dengeli bir eşleşme olmasını bekliyorum" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos, rövanşları 14 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı Portekiz'de, rövanş maçını ise İstanbul'da oynayacak.