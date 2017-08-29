T24 LogoT24 Logo
Spor

Luis Neto sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe'nin transferi konusunda kendisi ve takımı Zenit ile görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli futbolcu Luis Neto sağlık kontrolünden geçirildi

29 Ağustos 2017 16:03

Fenerbahçe\'nin transferi konusunda kendisi ve takımı Zenit ile görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli futbolcu Luis Neto sağlık kontrolünden geçirildi.
Luis Neto\'nun sağlık kontrolü, Ulus\'taki Liv Hospital\'da gerçekleştirildi. Kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı; ayrıca kan değerlerine bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak ve radyolojik testler de yapıldı.

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FenerbahçeZenitPortekizliLuis NetoUlus Liv HospitalKontrollerdeFutbolcuyaDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24