Luis Figo'dan Ronaldo yorumu: Hiç kimse vazgeçilmez değil

Futbolculuk kariyerinde Real Madrid forması da giyen 44 yaşındaki Portekizli Luis Figo, Madrid'den ayrılması gündemde olan vatandaşı Cristiano Ronaldo hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Figo, kulüplerin tek bir oyuncuya bağımlı olamayacağını belirterek, "Real Madrid gibi kulüplerin ismi, başkan da dahil herkesten büyüktür. Sadece Ronaldo değil, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını düşünüyorum." dedi.

Ronaldo'nun takımdan ayrılabilmesinin birçok etkene bağlı olduğunu aktaran Figo, "Bu, onun kişisel kararı. Eğer bir kişi gerçekten bir şeyin olmasını istiyorsa onu sonuçlandıracaktır. Fakat ben bunu olası görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.