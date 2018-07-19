Luis Enrique: İspanya, yeniden dünya futbolunun zirvesine çıkaracağız

İspanya milli takımının başına getirilen Barcelona'nın eski çalıştırıcısı Luis Enrique, milli takımın Madrid Las Rozas'ta bulunan tesislerine geldi. Burada açıklamalarda bulunan Enrique, İspanya'yı yeniden dünya futbolunun zirvesine taşıyacaklarını söyledi.

İşte Enrique'nin açıklamaları:

"Milli takım, ülkenizi temsil ettiğiniz özel bir yerdir. Öte yandan geçmiş yıllarda pek çok kupa kazanmış, dünyada referans olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Bu takımı yeniden kazanan, iyi futbol oynayan ve kupa kaldıran bir hale getirmek gerçekten zorlu bir görev olacak. Bunun için çalışacağız ve neler yapabileceğimizi göreceğiz.

Milli takımda çalışmak daha önce yalnızca kafamdaki bir düşünceydi ancak şimdi bu düşünce gerçek oldu ve bunun sorumluluğunu üzerimde hissediyorum. Milli takım tesisleri ve beraber çalışacağım insanlar gerçekten üst seviyedeler. Burada, bu ekiple çalışmak için sabırsızlanıyorum.

Her zaman milli takımda çalışmanın benim hedeflerimden biri olduğunu söyledim. Bunun kısa vadede mi uzun vadede mi olacağını bilmiyordum ancak futbolda neyin ne zaman olacağını kestiremiyorsunuz. Bu büyük fırsat şimdi karşıma çıktı ve gerçekten bu proje için hazırdan da öteyim ve heyecanla başlamayı bekliyorum."