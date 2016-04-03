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Spor

Luis Enrique: Arda Turan oyuna girdiği andan itibaren acayip bir maç olmaya başladı

"Onun için şanssız bir maçtı"

03 Nisan 2016 15:36

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, 2-1 kaybettikleri  El Clasico sonrası düzenlenen basın toplantısında "Arda Turan oyuna girdiği andan itibaren birazcık acayip bir maç olmaya başladı" dedi. Enrique, "Ivan Rakitic'in kartı vardı ve risk taşıyordu. Arda, oyuna girdikten sonra daha fazlasını verebilirdi. Onun için şanssız bir maçtı" değerlendirmesi yaptı.

Luis Enrique, "Futbolda her şey olabiliyor. İki tane rakip var.  Madrid geçiş oyunlarına çok iyi odaklanarak oynadı. Biz de onların tehlike yaratmasına engel olmaya çalıştık. Çok hırslıydılar. İlk yediğimiz gol yerleşim hatası. Ne yazık ki iç sahada maç kaybettik. Bir mağlubiyet olmasın isteseydim, bu olurdu. Devam etmek zorundayız. Şampiyonlar Ligi'nde hedefmize doğru gidiyoruz. Ligde lideriz ve düzenli olarak kazanıyoruz" diye konuştu.

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