Luis Enrique: Arda ayrılmak isterse kendisine engel olmam

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, performansıyla eleştirilen Arda Turan için "Arda ayrılmak isterse kendisine engel olmam" ifadelerini kullandı.

Çoğu maça yedek başlayan ve Rakitic ile Iniesta'yı kesmeyi başaramayan Arda Turan, yedek kulübesinden kurtulamadı. İsmi son günlerde Çin takımları ile anılmaya başlayan Arda Turan hakkında ilk kez konuşan Enrique, başarılı futbolcunun transferine engel olmayacağını söyledi.

"Cazip tekllif gelirse..."

Arda Turan'dan memnun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Enrique, İspanyol AS gazetesine yaptığı açıklamada "Ancak sezon sonunda cazip bir teklif gelir, Arda da ayrılmak isterse kendisine engel olmam" dedi. İngiltere ve Çin takımlarının kıskacında olan Dani Alves hakkında da görüşlerini belirten başarılı çalıştırıcı, Brezilyalı yıldız için de benzer cümleleri sarf etti.

2 gol, 4 asistlik performans

Gazete de Arda Turan'ın Barcelona'da olmaktan mutlu olduğunu, ancak yedek kalmaya devam ederse seçenekleri değerlendirmeye alacağının altını çizdi. Arda Turan, bu sezon La Liga'da 2 gol atıp 4 asist yaptı.