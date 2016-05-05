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Spor

Luis Enrique: Arda ayrılmak isterse kendisine engel olmam

Arda'nın son haftalardaki performansı eleştiri konusu olmuştu

05 Mayıs 2016 16:38

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, performansıyla eleştirilen Arda Turan için "Arda ayrılmak isterse kendisine engel olmam" ifadelerini kullandı.

Çoğu maça yedek başlayan ve Rakitic ile  Iniesta'yı kesmeyi başaramayan  Arda Turan, yedek kulübesinden kurtulamadı. İsmi son günlerde  Çin takımları ile anılmaya başlayan  Arda Turan hakkında ilk kez konuşan Enrique, başarılı futbolcunun transferine engel olmayacağını söyledi.

 

"Cazip tekllif gelirse..."

 

Arda Turan'dan memnun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Enrique, İspanyol AS gazetesine yaptığı açıklamada "Ancak sezon sonunda cazip bir teklif gelir, Arda da ayrılmak isterse kendisine engel olmam" dedi. İngiltere ve  Çin takımlarının kıskacında olan Dani Alves hakkında da görüşlerini belirten başarılı çalıştırıcı, Brezilyalı yıldız için de benzer cümleleri sarf etti.

 

2 gol, 4 asistlik performans

 

Gazete de Arda Turan'ın Barcelona'da olmaktan mutlu olduğunu, ancak yedek kalmaya devam ederse seçenekleri değerlendirmeye alacağının altını çizdi. Arda Turan, bu sezon La Liga'da 2 gol atıp 4 asist yaptı.

 

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