Luis Campos önerdi, Galatasaray masaya oturdu

Lille ile sözleşmesi sezon sonu biten ve 2022-23 için CSKA ile el sıkışan Xeka, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası bu ekibe gitmekten vazgeçti. 27 yaşındaki yıldızın menajeri, sarı kırmızılılardan 5 milyon euro imza parası ve yıllık 2.7 milyon euro garanti ücret istedi.

Galatasaray, Sportif Danışman Luis Campos’un önerisiyle ile 2022-23 sezonunun ilk transferi için adımını attı.

Hürriyet'in verdiği habere göre Galatasaray, Lille’de forma giyen Xeka’yı (Miguel Ângelo da Silva Rocha) kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sezon sonunda Fransız kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun transferi için menajeri Rocha ile de görüşüldü. Taraflar sözleşmesi sona ermekte olan futbolcunun şartlarını konuşurken genel bir görüş alış verişinde bulunuldu.

Campos devrede

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan Xeka esasen gelecek sezon için Rusya ekiplerinden CSKA Moskova ile anlaşmıştı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası tecrübeli oyuncu, kariyerini bu ülkede sürdürme fikrinden vazgeçti. İşte bu noktada devreye Luis Campos girdi. Galatasaray Kulübü’ne danışmanlık hizmeti veren Portekizli Futbol adamı Xeka’yı sarı kırmızılı kulübe önerdi. Önümüzdeki sezon için orta sahaya ciddi takviyeler planlayan Galatasaray da hemen harekete geçti.

Luıs Campos’un da katkıları ile Galatasaray, Xeka’yı bedelsiz olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 27 yaşındaki Portekizli futbolcu için menajeri Galatasaray’dan 5 milyon euro imza parası ve yıllık 2.7 milyon euro talep etti. Bu rakamı yüksek bulan sarı kırmızılı yönetim imza parası rakamını aşağı çekmeye çalışırken, Xeka’nın da Galatasaray’ın şartları kabul etmesi halinde transfere sıcak baktığı ifade edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Xeka bu sezon Lille’de 18 maçta forma giydi ve 2 gol kaydedip 1 asiste imza attı