Luis Campos, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservis ücretini belirledi!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, oynadığı futbolla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu'nun 35 milyon eurodan aşağı bir rakama gönderilmemesini rapor etti.

Milliyet gazetesinden Nevzat Dindar'ın haberine göre; "transfer sihirbazı" olarak adlandıran dünyaca ünlü futbol adamı Campos’un, Kerem’in astronomik rakamlara satışını düşündüğü öğrenildi.



Buna göre Portekizli futbol adamının, Galatasaray’ın genç yeteneği için düşündüğü rakamın en az 35 milyon euro (yaklaşık 560 milyon lira) olduğu belirtildi.

Lyon ve Atletico Madrid izliyor

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı mağlup ettiği derbiye Şef Scout’u Bruno Cheyrou’yu gönderen Lyon’un Kerem için 20 milyon euroya yakın bir teklif sunacağı belirlendi.



Kerem için 14 milyon euro teklif ileten İspanyol devi Atletico Madrid’in ise Barcelona ve Beşiktaş maçlarından sonra yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.

İngiltere’den Wolverhampton ile beraber bir kulübün daha Kerem Aktürkoğlu için devrede olduğu belirtildi.