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Dünya

Luhansk valisi, Ukrayna askerlerinin Popasna'dan çekildiğini doğruladı

Şehrin, Çeçen birliklerinin ve Rus ordusunun kontrolünde olduğu öğrenildi

09 Mayıs 2022 09:29

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, pazar günü yaptığı açıklamada; Ukrayna birliklerinin, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Popasna şehrinden çekildiklerini doğruladı. Şehir, Çeçen birlikleri ve Rus ordusu tarafından kontrol altına alındı. 

Reuters'ta yer alan habere göre; Ukrayna birliklerinin, daha güçlü mevzi almak için geri çekildiğini belirten Luhansk bölge Valisi Sergey Gayday, "Şehirde her şey yok edildi" dedi.

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov da pazar günü, Çeçen birliklerinin Popasna'nın çoğunu kontrol altına aldığını söyledi. 

Rus kuvvetleri, son zamanlarda saldırılarını ve bombardımanlarını Popasna şehri çevresinde yoğunlaştırmıştı.

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