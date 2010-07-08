Lugano yuvadan uçuyor

T24 - F.Bahçe’nin savunmadaki yıldızına Lazio kanca attı. Menajer Figer, Uruguaylı oyuncunun sözleşmesinde ‘3.5 milyon Euro getirdiği taktirde serbest kalır” maddesinden yararlanarak Lugano’yu Çizme’ye götürmek için kolları sıvadı.



Uruguay’ın Dünya Kupası macerası yarı finalde Hollanda karşısında sona erdi, takım takım kaptanı ve Fenerbahçe’nin savunmadaki yıldızı Lugano’nun Türkiye’ye dönmeyeceği iddia edildi. Sarı lacivertli kulübün asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’nun dün yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan ‘3.5 milyon Euro’yu getirdiği taktirde serbest kalır’ açıklamasından sonra Uruguaylı futbolcunun bu parayı yatırıp rotasını İtalya’ya döndürdüğü öğrenildi.





Göndermek istemiyorlar



Tecrübeli oyuncunun, menajeri Figer’e Lazio’nun ciddi bir teklif sunması üzerine Fenerbahçe’ye dönmeme kararı aldığı ifade edilirken, Lugano’yu İngilizler’in de transfer etmek istedikleri öğrenildi.



Pazar günü sona erecek olan kupanın ardından Figer’in sarı lacivertli yönetim ile temasa geçeceği belirtilirken, teknik direktör Aykut Kocaman ve yöneticilerin hem ligin başlamasına hem de Şampiyonlar Ligi’nin eleme turuna sayı günler kala oyuncularını bırakmak istemediği ve resmi bir talep gelmesi durumunda Lugano ile yeniden masaya oturmayı planladığı öğrenildi.



Bu saatten sonra yıldız oyuncu gibi sağlam ve takımı iyi tanıyan bir savunma oyuncusu bulamayacaklarının farkında olan F.Bahçe cephesi, 2013 yılına kadar sözleşmesi bulanan Uruguaylı’nın kalması için şimdiden ikna turuna başladı.



30 yaşındaki oyuncunun çocuklarının eğitimi için İtalya’da oynama hayalinin olması, dedesi ve annanesinin bu ülkede yer alması ve İtalyan vatandaşlığına geçmeye niyetli olması Fenerbahçe Kulübü’nü sıkıntıya sokan nedenler.



