Lugano kılık değiştirdi, derbiyi taraftarla izledi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini kılık değiştirerek taraftarlar arasında izledi.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 20 yıl 2 ay sonra sahasında Galatasaray'a kaybederken, tribünde eski bir yıldız da vardı.

Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Diego Lugano, derbi için Ülker Stadyumu'ndaydı, ancak yüzünde takma sakal ve güneş gözlüğü vardı.

Uruguaylı, kılık değiştirerek maçı kale arkasında Fenerbahçeli taraftarlarla birlikte izledi.