Lufthansa'da 'grev' sesleri

T24 - Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da görevli pilotlar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle grev yapmayı planlıyor.



Cockpit Birliği (VC) adlı pilot sendikasının açıklamasında, pilotların yıl başındaki grevinden sonra şubat ayında yeniden başlatılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığı, bu nedenle 13-16 Nisan'da grev yapılmasının düşünüldüğü bildirildi.



Açıklamada, Lufthansa yönetiminin, pilotlara 21 ay boyunca ücret artışı yapılmamasını ve diğer bazı kötü şartlar önerdiği ifade edildi.

