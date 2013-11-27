Lufthansa, THY ile ortaklığını bitirme kararı aldı

Lufthansa Şirketi, Mart 2014 tarihinden geçerli olmak üzere Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa arasındaki ortak uçuş anlaşmasının iptal edileceğini açıkladı.

Milliyet gazetesine konuşan Lufthansa sözcüsü Aage Dünhaupt, ortak uçuşun satışların artması gibi yararları olduğu durumlarda yapıldığını dile getirerek, “Durumu inceledik. Pazar değişti. THY artık dünyada herhangi bir havayolundan daha fazla noktaya uçuyor. THY Almanya’da 12 şehre uçarken biz Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’e uçuyoruz. Kod paylaşımlı uçuşların bize faydası olmadığını gördük. Bu kararımızı birkaç ay önce THY yönetimine bildirdik. THY’nin güçlü bir ağı var. Bu anlamda Lufthansa’ya ihtiyacı yok” dedi.

Ortaklık neden gerçekleşmedi?

Lufthansa, geçtiğimiz günlerde de, ocak ayından itibaren, THY ile seyahat eden müşterilerinin hesabına düşen mil puanlarının sadece dörtte birini kabul edebileceklerini duyurmuştu.

Kasım 2012'de ise Başbakan Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 'Lufthansa ile THY'yi ortak işletmeciliğe sokalım' çağrısına olumlu yanıt verdiğini açıklamıştı. Daha sonraki süreçte de THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu da Lufthansa ile işbirliğini daha ileriye taşıyacaklarını belirtmişti.

Lufthansa sözcüsü Aage Dünhaupt ise, ortaklık konusunun “siyasi taraftan gelen bir başlık” olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Stratejilerimiz çok farklı. Avrupa doygunluğa ulaştı. Burada dikkatli büyümek gerekiyor. THY ise Körfez Bölgesi’ndeki Emirates, Etihad ve Katar havayolu şirketleri gibi genişleme stratejisi içinde. THY’ye devletin de desteği var. Biz de böyle şartlar içinde olmayı isterdik.”

THY'den açıklama

Konuyla ilgili THY de yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “THY hizmet kalitesi ve geniş uçuş ağıyla gerçekleştirdiği büyümesini sürdürmektedir. Uçtuğu tüm ülkelerde adil rekabet koşullarıyla hareket eden THY, yolcularına daha iyi hizmet sunmak için çalışmaktadır. THY üyesi olduğu Star Alliance ittifakı aracılığıyla da tüm üye havayollarının yolcularına hizmet vermektedir. Ortak uçuş ve mil kazanımı ve kullanımı uygulamaları da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Lufthansa’nın tek taraflı olarak bu iki konuda aldığı kararı doğru bulmuyoruz ve tekrar gözden geçirileceğini umut ediyoruz” denildi.