Lufthansa pilotlarının grevi durduruldu

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre, Lufthansa ile Alman Pilotlar Sendikası ''Vereinigung Cockpit'', aralarındaki anlaşmazlığı çözmek üzere tekrar müzakere masasına oturma kararı aldı.
Havayolunun, pilotların grevinin yolcular üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeye yönelik olarak uyguladığı Özel Uçuş Programı, bugün (23 Şubat 2010) de uçuş operasyonları için geçerliliğini sürdürecek.
Lufthansa, yarından itibaren ise normal uçuş programına aşama aşama geri dönmeye başlayacak.
Özel uçuş programına ''www.lufthansa.com'' adresindeki internet sitesinden ulaşılıyor.
Lufthansa'nın Türkiye'deki müşterileri ise uçuş rezervasyonları (rezervasyon yenilemeleri/iptaller) hakkında ''0212-354 88 88'' numaralı telefondan bilgi alabilecekler.