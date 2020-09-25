Lufthansa, hızlı Korovanirüs testini başlangıçta sadece first ve business class yolcularına sunacak

Lufthansa yolcularına hızlı sonuç veren Covid - 19 testi sunmayı planladığını duyurdu ancak başlangıçta yalnızca first ve business class biletlere sahip olanlar buna hak kazanabilecek.

Alman ulusal havayolu şirketi, yapıldığı yerde işlem görebilen ve sonuç alması da normalde sadece 15 dakika süren antijen testlerini kullanmak istiyor.

Independent Türkçe'nin Reuters'tan aktardığına göre Lufthansa Grup'un yer hizmetleri, ürün yönetimi ve dijital hizmetler müdürü Bjoern Becker, "Abbott ya da Roche gibi şirketlerin bu testleri pazara sunduğunu biliyorsunuz ve biz de kesinlikle ilgileniyoruz" dedi.

Becker, havayolları grubunun sınırlı test tedariki nedeniyle hizmeti başlangıçta yalnızca first ve business class yolcularına sunmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi. Lufthansa, havayolu şirketinin iki önemli pazarı olan ABD ve Kanada'da test merkezleri açmayı da tartışıyor.

Bir Lufthansa sözcüsü The Independent'a şunları söyledi:

"Seyahat kısıtlamaları ekonomi için büyük bir engel. Bu nedenle, seyahat kısıtlamalarını ayarlayacak çerçevenin koşullarının tanımlanması ve hem sağlığın korunmasına hem de sınırlar arası ekonomik ve de şahsi alışverişe müsaade eden düzenlemelerin getirilmesi gerekli.

Bu bağlamda, giriş yasaklarında çift taraflı istisnalara izin vermek için yola çıkmadan önce yapılacak bağlayıcı negatif Covid - 19 testleri, prensipte uygulanan sağlık koruma önlemlerine ek bir unsur olabilir.

Müşterilerimiz ve kendimiz için hızlı testlerin kullanımında ve Korona'yı önleme tedbirleri kapsamındaki seyahatlerde deneyim kazanmak için ABD'deki ortaklarla transatlantik deneme rotaları üzerinde çalışıyoruz.

Korona testlerinin gelişimi hakkında haberdar olmaya devam etmek için çeşitli ilaç şirketleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Gelecek haftalarda hızlı test diye adlandırılan bu şeylerden parti parti satın almayı ve bunları müşterilerimize sunmayı planlıyoruz. Korona testi, pandemiyi kontrol altında tutmanın en iyi yolu olmaya devam ediyor."

Antijen testleri PCR'den biraz daha farklı çalışıyor. Her ikisi de tanısal testler olsa da PCR virüsün genetik materyalini, antijen testleriyse virüsün yüzeyindeki belirli proteinleri tespit ediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) göre pozitif sonuçlar söz konusu olduğunda antijen testleri "çoğu zaman yüksek doğruluğa" sahip olsalar da "negatif sonuçların bir moleküler testle doğrulanması gerekebiliyor."

FDA, antijen testlerinin "koronavirüsün aktif şekilde bulaşmasını kesin olarak ortadan kaldıramayacağını" da ekliyor:

Moleküler testlere kıyasla antijen testlerinin aktif bir koronavirüs enfeksiyonunu gözden kaçırma olasılığı daha yüksek.