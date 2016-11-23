Lufthansa 912 uçuşu daha iptal etti

Almanya‘da hava trafiğini felç eden Lufthansa pilotlarının grev eylemi nedeni ile yarın yapılması planlanan, aralarında 82 uzun mesafeli uçuşun da olduğu 912 uçuş daha iptal edildi. Sözkonusu iptallerden 100 binden fazla yolcunun etkileneceği bildirildi. Grevin cuma günü de devam edeceği bildirildi.

Lufthansa pilotlarının maaşları ile ilgili yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden herhangi bir sonuç alınamaması üzerine başlayan grev eyleminden, Lufthansa şirketi bünyesindeki Germanwings, Swiss ve Austrian Airlines gibi havayolu firmaları etkilenmiyor.

Lufthansa pilotlarının grevi nedeniyle salı günü yaklaşık 60, çarşamba günü de 876 uçuş iptal edilmişti. Hessen eyaletindeki İş Mahkemesi, Lufthansa'nın grevle ilgili ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle yaptığı başvuruyu salı akşamı reddetmişti. Pilotların sendikası Cockpit Birliği de daha sonra grev süresinin uzayacağını duyurmuştu.

Lufthansa son olarak pilotlara yüzde 2,5 oranında maaş zammı vermeyi önermiş ancak sendika, 2012 yılından bugüne dek geçen zamanı da kapsayacak şekilde yüzde 3,66 zam talep etmişti.

Yolcular biletlerini iptal edebiliyor

Lufthansa'dan yapılan açıklamada müşterilerin ‘lh.com' adlı internet sitesinden kendi uçuşları ile ilgili bilgi alabilecekleri bildirildi. Ayrıca iletişim bilgileri mevcut olan yolcuların kısa mesaj ve elektronik posta yolu ile bilgilendirildikleri duyuruldu. Grev nedeniyle önlemler alan Lufthansa, yolcuların biletlerini ücretsiz iptal edebileceğini ve tarih değiştirebileceğini açıkladı. Lufthansa yolcuları ayrıca Almanya içinde iptal edilen uçuş yerine isterse ücretsiz olarak trene binebilecek.

Sendikaya karşı tazminat davası

Diğer yandan Lufthansa, Alman pilotlar sendikası Cockpit Birliği'ne karşı açtığı ancak daha sonra dondurduğu 60 milyon euroluk tazminat davasını yeniden mahkemeye taşıyacağını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, talep edilen tazminatın 2014 yılının nisan ayında gerçekleştirilen ve Lufthansa tarafından yasal olmadığı savunulan grevlerle ilgili olduğu belirtildi. Lufthansa daha önce söz konusu davayı, Cockpit Birliği ile yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinin sağlığı açısından durdurma kararı almıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, ET/BD