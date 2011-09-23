-Lüfer için 10 cm daha ÇANAKKALE (A.A) - 23.09.2011 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ali İşmen, korunması için 30 santimetre altındaki lüferin avlanmaması gerektiğini söyledi. İşmen, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın avlanacak balıkların boyları ile ilgili yeni bir düzenleme yaptığını, yapılan düzenlemeyle lüferin avlanma boyunun 20 santimetreye çıkarıldığını anımsattı. Lüferin avlanma boyunun 20 santimetreye çıkarılmasının bile hala tartışılır bir durum olduğuna işaret eden İşmen, 20 santimetre olan balığın çinakop olduğunu bildirdi. Hangi balık türü olursa olsun üreme boyunun tespit edildiğini ve o boyun üstündeki balıkların avlanmasına izin verildiğini belirten İşmen, ''Lüferde bunların içerisinde. Bakanlığın şu an getirdiği 20 santimetrelik boy, tartışılır bir boy. Bu boy hala yavru'' dedi. Lüferin kolay elde edebilir bir balık olmadığını ifade eden İşmen, ''Üreme yeri Karadeniz. Balık, Çanakkale bölgesine kışlamak için geliyor. Karadeniz'e gidiyor yumurtluyor, buralara ekim ayından sonra kışlamaya geliyor. Kışı sıcak denizlerde geçiriyor, bahardan sonra tekrar Karadeniz'e gidiyor. Hayat döngüsü bu şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmalara baktığım zaman lüferin en azından 30 santimetrenin üzerinde avlanması gerektiğini söyleyebilirim'' diye konuştu.