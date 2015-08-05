Ludwigsburg'ta terör zanlısı yakalandı



Baden Württemberg Eyaleti Emniyet Dairesi ve komando timlerinin Ludwigsburg'ta iltica başvurusunda bulunanların kaldığı bir yurda operasyon düzenleyerek söz konusu zanlıyı gözaltına aldığı açıklandı. 21 yaşındaki Fas kökenli zanlının sahte kimlikle Almanya'ya giriş yaptığı ve iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

İspanyol yetkililer söz konusu zanlının IŞİD için Batı Avrupa'da savaşmaya geldiğini ve İspanyol temsilciliklerine saldırı planladığını tahmin ediyor. İspanyol yetkililer söz konusu kişinin üç hafta önce Lanzarote adasında yetkililerin elinden kaçmayı başardığını açıkladı. Zanlının yanında, IŞİD'e kadın savaşçılar kazandırmayı hedefleyen bir kişinin daha bulunduğu, bu kişinin tutuklandığı belirtildi. Batılı güvenlik birimleri son aylarda İslamcı terör örgütlerinin saldırılar düzenlemeleri amacıyla Avrupa'ya çok sayıda kişi gönderdiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.