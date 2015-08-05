T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ludwigsburg'ta terör zanlısı yakalandı

Alman polisi IŞİD üyesi olduğu tahmin edilen bir kişiyi gözaltına aldı. 21 yaşındaki Fas kökenli zanlı IŞİD propagandası yaparak örgüte üye kazandırmaya çalışmakla suçlanıyor.

05 Ağustos 2015 21:23


Baden Württemberg Eyaleti Emniyet Dairesi ve komando timlerinin Ludwigsburg'ta iltica başvurusunda bulunanların kaldığı bir yurda operasyon düzenleyerek söz konusu zanlıyı gözaltına aldığı açıklandı. 21 yaşındaki Fas kökenli zanlının sahte kimlikle Almanya'ya giriş yaptığı ve iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

İspanyol yetkililer söz konusu zanlının IŞİD için Batı Avrupa'da savaşmaya geldiğini ve İspanyol temsilciliklerine saldırı planladığını tahmin ediyor. İspanyol yetkililer söz konusu kişinin üç hafta önce Lanzarote adasında yetkililerin elinden kaçmayı başardığını açıkladı. Zanlının yanında, IŞİD'e kadın savaşçılar kazandırmayı hedefleyen bir kişinin daha bulunduğu, bu kişinin tutuklandığı belirtildi. Batılı güvenlik birimleri son aylarda İslamcı terör örgütlerinin saldırılar düzenlemeleri amacıyla Avrupa'ya çok sayıda kişi gönderdiği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanIŞİDFasWürttemberg Eyaleti Emniyet DairesiLudwigsburgAlmanyaBatı AvrupaLanzaroteAvrupaDeutsche Welle Türkçe DW/DPA/HT/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24